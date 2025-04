Exigen justicia para Perla, fue asesinada en San Juan del Río; otorgan amparo al probable feminicida 

San Juan del Río, Querétaro, a 7 de abril de 2025.- En rueda de prensa, Briseyda Martínez, hermana de Perla, quien fuera asesinada el pasado 10 de febrero en San Juan del Río, manifestó que su familia ha pasado por un infierno que no debería vivir nadie, ya que el probable responsable del feminicidio de su hermana, Karol “N” solicitó un amparo, con el número de expediente 149/2025, ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en Querétaro, el cual le concedió una suspensión de la orden de aprehensión.

Briseyda Martínez, quien estuvo acompañada por la colectiva ADAX Digitales, exigieron a la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGE) que el imputado compadezca ante la autoridad, ya que con el amparo, él imputado depositó una garantía de 10 mil pesos y ponerse a disposición de un Juez de Control, pese a que la línea de investigación tiene evidencias claras de su actuar.

“Es una nueva herida y un mensaje claro de que si matas a alguien, no habrá justicia; hoy quiero decir con firmeza que ya no me voy a quedar callada, mi hermana merece justicia, nuestra familia merece paz, Perla no es un número de las estadísticas, era una mujer con sueños, con una vida por delante”, dijo.



Por su parte, la representante de ADAX Digital, Mayra Alejandra Dávila Alvarado, lamentó que la víctima del feminicidio y su familia sufran de violencia institucional, al otorgarle el amparo al probable responsable del feminicidio.

“El amparo otorgado al imputado no solo es una evidencia de cómo el sistema judicial permite que un feminicida obtenga beneficios a través de mecanismos legales, sino que también refleja la grave violencia institucional que enfrentan las mujeres en México, esta violencia institucional no sólo dilata y obstaculiza el acceso de las mujeres a la justicia, sino que también protege a los agresores y feminicidas, perpetuando un ciclo de impunidad”.