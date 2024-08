Excarcelan a Adolfo Karam, acusado de torturar a la periodista Lydia Cacho en 2005

Cancún, Quintana Roo, a 8 de agosto 2024.- El ex director de la Policía Judicial de Puebla, Adolfo Karam Beltrán, acusado de cometer tortura en contra de la periodista Lydia Cacho, salió del penal de Cancún, Quintana Roo, en donde se encontraba preso, luego de ganar un amparo para modificar las medidas cautelares en su contra.

Cabe recordar que el ex funcionario público fue detenido el pasado 13 de julio de 2023, en Boca del Río, Veracruz y se le dictó la medida cautelar de prisión preventiva; no obstante, el pasado 6 de agosto, su defensa logró que pueda llevar su juicio en libertad bajo fianza, con la condición de que se mantenga en Quintana Roo.

Por su parte, la comunicadora, Lydia Cacho, mostró su descontento por la noticia y señaló que fue debido al potencial económico y las conexiones que tiene Karam Beltrán en el ámbito de seguridad que “no es seguro” para ella volver a México.

“Karam –cómplice de mi tortura– es propietario de ERI, empresa de seguridad con permisos de armas y guardias especiales. Lo hemos denunciado desde hace años. Ya no me pregunten por qué no es seguro volver a mi país”, expresó la periodista.

El ex jefe policíaco es acusado de estar a cargo del operativo de traslado de la periodista, ocurrido en 2005, desde Cancún hasta Puebla por carretera, en cuyo trayecto fue sometida a tortura física y psicológica.