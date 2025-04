Encuentra Colectivo Desaparecidos Querétaro restos óseos en jornada de búsqueda

Querétaro, Querétaro, a 20 de abril de 2025.- La vocera del Colectivo Desaparecidos Querétaro, Yadira González Hernández, informó que localizan restos óseos durante una jornada búsqueda en una zona cercana al bulevar de La Nación en el municipio de Querétaro, aunque estos podrían estar relacionados con el mismo cuerpo encontrado el año pasado.

Puntualizó que una vez hecho el hallazgo se dio aviso a la Fiscalía General del estado de Querétaro (FGE) y a la Comisión Estatal de Búsqueda, para que tomen conocimiento del hecho y comiencen las investigaciones pertinentes.

"El Colectivo recibió de manera anónima la información de que en el bulevar de La Nación, donde habíamos trabajado en agosto del año pasado, se encontraban otra vez restos oseos, venimos llegando son las primeras horas que estamos acá y en el sitio donde se localizó la osamenta el año pasado la Fiscalía y la Comisión de Búsqueda, que trabajaron aquí y le confiamos la exhumación de este hermano, de este familiar, dejaron aquí una costilla, hay vértebras, hay dientes, hay falanges, entonces necesitamos hacer un llamado a la Fiscalía y la Comisión de búsqueda para que se apersonen", dijo.

Mencionó que el trabajo que ha realizado la FGE son “cochinadas”, que estos restos tuvieron que ser exhumados desde agosto del 2024, cuando se realizó el hallazgo en el mismo sitio.

"No puede ser posible que esta persona que localizamos el año pasado está incompleta cuando tendrían que haberlo llevado, todo, no es posible, no somos basura, no somos alguien que tendrían que dejar así, el trabajo de exhumación de un ser humano tiene que ser apegado a protocolos, apegado a lineamientos, vamos a hacer el llamado a la Comisión Local de Búsqeda".