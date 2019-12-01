En Morelia, Michoacán, restituyen a niña a su madre y detiene a presunto responsable de su retención

En Morelia, Michoacán, restituyen a niña a su madre y detiene a presunto responsable de su retención
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2025 a las 12:03:23
Morelia, Michoacán, 12 de noviembre del 2025.- Mediante la implementación de un operativo, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través del Centro de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM), logró restituir una niña a su madre y cumplimentar una orden de aprehensión contra su padre, presunto responsable del delito de retención de persona menor de edad.

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones, Salvador “N” ejercía violencia contra la mujer y su hija, a quien sustrajo del domicilio familiar, motivo por el que la madre solicitó apoyo al CJIM.

A partir de ello, personal de la Dirección de Servicios Integrales inició las actuaciones correspondientes, obteniendo una medida cautelar de restitución de la menor. No obstante, el investigado ignoró el acuerdo judicial que le ordenaba entregarla a su madre en un plazo determinado, manteniéndola retenida de manera indebida.

Con base en los datos de prueba recabados, el Juez de Control emitió una orden de aprehensión en contra de Salvador “N”, la cual fue cumplimentada por personal de la FGE durante un operativo realizado cuando el hombre y la niña regresaban a la ciudad.

La menor fue restituida a su madre, mientras que el detenido fue presentado ante la autoridad judicial, que en próximas horas definirá su situación legal.

Noventa Grados
