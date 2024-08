En hechos distintos, matan a un comerciante y policia en Celaya

Celaya, Guanajuato, a 15 de agosto de 2024.- En hechos distintos dos personas perdieron la vida a tiros una de ellas un comerciante, el segundo se presume que era elemento policíaco quien se encontraba inactivo.

El primero ocurrió pocos minutos después de las 5 de la tarde de este jueves en la Colonia ampliación Emiliano Zapata en un domicilio ubicado en la calle Aurelio Bonilla casi esquina con Paulino Martínez.

En el inmueble quedó sin vida un hombre quien preparaba presuntamente su comercio de lotes cuando repentinamente se escucharon los disparos.

Al momento que llegaron agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y socorristas confirmaron que el joven conocido como "el flaco" ya no contaba con signos vitales.

Más de media hora después alrededor de las 6 de la tarde otro hecho violento se suscitaba en la vía pública de la colonia Tabachines.

Según versiones Dos mujeres se trasladaban en una motoneta cuando repentinamente fueron sorprendidas con impactos producidos por arma de fuego.

Una de ellas cayó mal herida por lo que de inmediato se pidió apoyo a las autoridades quienes llegaron a la avenida Paseo de los Tabachines.

En el sitio observaron a una mujer con heridas de bala quien al ser valorada ya no tenía vida la cual presuntamente era una elemento municipal quién ya no estaba activa, versión que no fue confirmada.

Agentes de investigación criminal y peritos criminalistas acudieron en ambas zonas para recopilar la información pertinente y poder esclarecer el doble crimen