En Coahuayana, Michoacán: Desactivan 3 artefactos explosivos

Coahuayana, Michoacán, a 8 de diciembre de 2025.- Como parte del reforzamiento operativo en el municipio, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de MJichoacán (SSP), aseguraron y desactivaron tres artefactos explosivos improvisados, producto de las tareas del Plan Paricutín.

Sobre el particular se informó que en coordinación con agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General del Estado, los efectivos del Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos de la Guardia Civil llevaron a cabo barridos en la demarcación, a fin de localizar estos dispositivos y prevenir percances que puedan atentar contra la ciudadanía.

Como resultado de estas labores preventivas, se logró la localización y desactivación de tres dispositivos, de manera segura por el personal capacitado de la Secretaría de Seguridad.

En este sentido, la Guardia Civil y las autoridades de los tres órdenes de gobierno mantendrán y reforzarán la presencia en las áreas preventivas y de vigilancia de este municipio de la Costa Michoacana y en su colindancia con el estado de Colima, con el fin de garantizar el orden público y la tranquilidad de la población.