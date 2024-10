En Apatzingán, Michoacán, mujer agrede a personal médico

Apatzingán, Michoacán, a 27 de octubre de 2024.- Una mujer en aparente estado de ebriedad, agredió a personal médico del Hospital Regional de Apatzingán, luego ella y su mamá se retiraron del lugar para no ser detenidas.



Al respecto se supo que fue la noche del sábado cuando al referido nosocomio llegó una mujer identificada como Sarahí V., en aparente estado de ebriedad, acompañada por su mamá.



Informó que estaba embarazada y que había tropezado con unas escobas en su domicilio, además de exigir al personal médico que se le aplicara una inyección abortiva.



La médico que la atendía se negó, por lo que la mujer se encolerizó y comenzó a agredirla físicamente, entonces intervino una asistente, a quien la enfurecida joven sujeto del cabello para golpearla.



Acto seguido elementos de la Policía Auxiliar trataron de calmar a la agresora y salvaguardar la integridad del personal médico, todo lo anterior fue grabado por la madre al mismo tiempo en que decía “horita van a ver, por no atender bien a la gente como son, no me le estén pegando a mi hija, todos aquí van a salir con una embrazada con riesgo de perder a su hijo”.



Es de mencionar que los hechos fueron alertados a la Policía Municipal, momento en que las agresivas mujeres se retiraron para evitar ser aseguradas por los uniformados. Ahora el hospital valora las acciones legales que habrán de proceder en contra de las mujeres agresoras.