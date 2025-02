Dolor e indignación: el caso de Mateo Santiago, conmociona a Guanajuato

León, Guanajuato, a 7 de febrero de 2025.- La intensa búsqueda de Mateo Santiago Ramírez Martínez, de 12 años, concluyó con un desenlace devastador. La Fiscalía del Estado confirmó que el menor fue localizado sin vida en un predio de Jalisco, en circunstancias que han generado conmoción y exigencias de justicia por parte de la sociedad.

Desaparición y búsqueda incesante

El pasado 4 de febrero, la madre de Mateo, Marytere, dio la alerta tras percatarse de que su hijo no regresó a casa luego de salir de la Secundaria Técnica No. 39, en la colonia Las Mandarinas. La preocupación creció rápidamente, y la familia, junto con vecinos y ciudadanos, emprendió una intensa campaña de búsqueda con el apoyo de las autoridades.

Las investigaciones tomaron fuerza cuando se obtuvieron imágenes de cámaras del C4 y videos particulares que mostraban a Mateo en su trayecto. Uno de los registros clave lo situó ingresando a un consultorio cercano a su domicilio, donde realizaba tareas de apoyo ocasionalmente.

La investigación y un giro inesperado

Conforme avanzaron las pesquisas, los agentes de la Fiscalía lograron identificar a una persona de interés en el caso. Al verse acorralado, el hombre, quien era propietario del consultorio, intentó acabar con su vida dentro de su domicilio en Villas del Country, disparándose en dos ocasiones.

A pesar de sus heridas, reveló información crucial que permitió dar con el paradero de Mateo. Siguiendo sus declaraciones, las autoridades se trasladaron a un paraje en la zona de Lagunillas, Jalisco, donde se llevó a cabo un operativo de búsqueda.

Confirmación forense y respuesta institucional

El hallazgo del cuerpo confirmó las peores sospechas. De inmediato, se activaron los protocolos forenses y se brindó acompañamiento psicológico a la familia del menor.

Ante la magnitud del caso, la gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo, expresó su solidaridad con la familia de Mateo y reafirmó el compromiso del gobierno estatal para garantizar que se haga justicia:

"No hay palabras que alivien este dolor, pero Mateo y su familia no están solos. No permitiremos que este crimen quede impune."

Exigencia de justicia y solidaridad social

El caso ha generado un fuerte impacto en la sociedad guanajuatense, que ha expresado su indignación y dolor en redes sociales y diversas manifestaciones. Colectivos ciudadanos han exigido una actuación firme de las autoridades y han pedido medidas más efectivas para la protección de la infancia.

Mientras el proceso legal avanza, el recuerdo de Mateo y la lucha por la justicia se han convertido en un llamado urgente a reforzar la seguridad y prevenir tragedias como esta.