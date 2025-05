Detienen a 5 personas en operativo de alcoholímetro en Lázaro Cárdenas, Michoacán

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 31 de mayo 2025.- La noche de este viernes continuaron los operativos del alcoholimetro en el municipio de Lázaro Cárdenas.

En esta ocasión sobre el bulevar costero a la salida de playa azul, con la presencia de elementos de Seguridad Pública municipal, Guardia Civil, Guardia Nacional división caminos, Defensa y SEMAR.

Se aplicó la prueba de alcoholimetria a 37 conductores de las cuales 5 resultaron positivas; 5 vehículos fueron llevados al corralon, 4 conductores fueron remitidos ante el juez cívico.

En esta ocasión los conductores no pudieron contar con apoyo para que su vehículo no fuera retenido ya que en algunos casos no pudieron comunicarse con algún familiar y en otras sus acompañantes no estaban en condiciones de manejar.

El operativo transcurrió sin incidentes ya que en todo momento las autoridades respetaron los derechos civiles de los ciudadanos, los cuales reconocieron su falta administrativa de buena manera.