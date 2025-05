Detienen a familia de abusadores en Hidalgo, Michoacán: Madre y hermana permitieron a padrastro atacar a tres niñas; abuso, sin freno en municipios del Oriente

Hidalgo, Mich., a 14 de mayo de 2025.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) detuvo a un hombre, presunto responsable de abuso sexual, violación equiparada y violación equiparada agravada, cometidos en agravio de tres de sus hijastras; también fueron detenidas la madre y una hermana de las víctimas, por su presunta complicidad en los hechos, ocurridos en el municipio de Hidalgo.

De las investigaciones se desprende que desde julio de 2022, Héctor “N” comenzó a agredir sexualmente a una de sus hijastras, de 10 años, situación que la víctima platicó con su madre, Silvia “N”, quien no le creyó y además calificó esas conductas como normales. Posteriormente, la niña mencionó lo ocurrido a su hermana, Imelda Alejandra “N”, cuya respuesta fue la misma que su madre.

En agosto de esa misma anualidad, Héctor “N” repitió estos actos con sus otras hijastras, de 9 y 7 años, quienes también le contaron a su madre y hermana lo sucedido, obteniendo la misma respuesta. Las agresiones se perpetraron hasta agosto de 2024.

Los hechos fueron del conocimiento de la Fiscalía Regional de Zitácuaro, que emprendió los actos de investigación y estableció la posible participación de las y el investigado en los delitos, contra quienes fue solicitada una orden de aprehensión, la cual fue otorgada.

Héctor “N”, Silvia “N” e Imelda Alejandra “N” fueron detenidos y puestos a disposición del Juez de Control que en próximas horas deberá resolver su situación legal.

La problemática del abuso sexual infantil en Michoacán es alarmante. En 2023, se registraron más de 360 denuncias por abuso infantil en el estado, siendo la mayoría de los casos perpetrados por familiares o personas cercanas al entorno de la víctima.

Este patrón no es exclusivo de Michoacán. En México, diversos estudios y organizaciones han documentado que en aproximadamente el 80% de los casos de abuso sexual infantil, el agresor es un familiar o alguien del entorno cercano del menor. Por ejemplo, Karla de la Cuesta, presidenta de la asociación Alas Abiertas A.C., señaló que hasta el 80% de los casos de abuso sexual infantil ocurren en el hogar donde viven los menores de edad . Además, un informe de Save the Children indica que en el 40% de los casos, el agresor es un familiar, y en el 42%, un conocido no familiar.

Estos datos reflejan una tendencia preocupante en la que los agresores suelen ser personas cercanas a la víctima, aprovechando la confianza y el acceso que tienen al menor para cometer el delito sin levantar sospechas. La falta de educación sexual integral y el silencio en torno al tema dificultan la denuncia y el acceso a la justicia.