Detienen a estudiante de la UdeG que amenazó con realizar ataque armado a cambio de “likes”

Guadalajara, Jalisco, 15 de marzo de 2024.- El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que se llevó a cabo la detención de un joven de 24 años, quien presuntamente había amenazado en redes sociales con realizar un ataque armado en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara.

Fue por medio de su cuenta de X que el mandatario mencionó que este viernes, personal de la Fiscalía del Estado logró llevar a cabo la detención del joven, identificado como Mauricio Ulises “R”.

Detalló que tras realizarse una denuncia al número de emergencias 911, se dio inicio con las pesquisas de manera inmediata, en coordinación con las autoridades escolares, para dar con el sujeto y detenerlo lo más pronto posible.

“Estas amenazas no son una broma. No es un juego, este tipo de publicaciones son serias y no podemos regatear atención”, señaló Alfaro.

Según se informó, Mauricio Ulises ‘R’ realizó un comentario en una red social, en donde señaló que si llegaba a cierto número de “likes” llevaría a cabo un tiroteo en el plantel escolar el próximo 17 de marzo.

Mauricio Ulises, quien es estudiante de la licenciatura de abogado, fue presentado ante un Juez de Control, quien resolverá su situación jurídica.