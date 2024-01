Denuncian veinte muertos y cientos de desplazados por violencia de cárteles en Chiapas: Prevén más inseguridad

Chicomuselo, Chis., a 8 de enero de 2024.- La lucha de los cárteles del narcotráfico por el control de las comunidades del estado de Chiapas, pieza clave en el trasiego de droga sudamericana en la ruta a los Estados Unidos, ha provocado el desplazamiento de dos comunidades de esa entidad, de diciembre a la fecha, además de haberse registrado una masacre con la muerte de 20 personas, en los primeros del día 2024, han denunciado los pobladores.



En un desplegado firmado por la “Sociedad civil del pueblo de Chicomuselo, Chiapas”, se denuncia una serie de hechos violentos registrados en la demarcación y comunidades vecinas, a raíz de la confrontación entre los cárteles de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación (CJNG).



De acuerdo con la información aportada por los pobladores, Chicomuselo se encuentra bajo el control del CJNG, y en una incursión del Cártel de Sinaloa el 4 de enero, a las 11:30, “se suscitó un enfrentamiento entre carteles que tienen presencia en la región (…) en el ejido Nueva Morelia”.



Según los denunciantes, el enfrentamiento duró 7 horas, durante las cuales “la población se mantuvo en pánico y zozobra”.



Al final el saldo de 20 personas muertas, todos sicarios a excepción de dos pobladores, cuyos cuerpos no pudieron ser recogidos por sus familiares, quienes huyeron ante la violencia.



“La comunidad de Nueva Morelia tuvo que salir el día 5 porque no hay seguridad para permanecer en sus casas, puesto que ninguna autoridad les ofrecía quedarse garantizándoles seguridad”, dice el texto.



Pero no solo la comunidad de Nuevo Morelia se ha visto afectada, pues el 26 de diciembre, la comunidad El Limonar fue desalojada por sicarios del CJNG, quienes se metieron a las casas de los pobladores y los corrieron con violencia.



“El CJNG mantiene secuestrada la cabecera municipal con sus retenes, camiones volteos atravesados sobre las carreteras, instalación de casetas de vigilancia y revisión a la ciudadanía”, denunciaron los pobladores.



Los mismos exigieron a las autoridades federales su intervención, pues “tanto el Ejército, la Guardia Nacional y estatal no cumplen en su función de garantizar la paz y la seguridad para el pueblo que tantas veces lo ha exigido”.