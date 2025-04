Denuncian pinchazos en el metro de la CDMX 

Ciudad de México, a 26 de abril de 2025.- Hasta este sábado, se han reportado más de 10 casos de piquetes en las instalaciones del Metro de la Ciudad de México, cuyas víctimas han declarado casi los mismos síntomas después de recibir el pinchazo.

En la mayoría de los casos han reportado mareo, nauseas, visión borrosa, una marca que se hace visible después del piquete, y solamente en algunas personas se ha manifestado la dificultad para hablar.

Las autoridades indicaron que las líneas de donde se han realizado las denuncias son: Línea 3, Línea 12, Línea 2, y Línea B.

Ante esta situación, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) ha iniciado con protocolos de atención para las personas que lo requieran y pidieron a los ciudadanos no entrar en pánico o psicosis, y que en caso de presentar síntomas, comunicarlo inmediatamente a un oficial de la estación para ser atendidos, especialmente si van solos.

Hasta el momento no se ha identificado el por qué de estos incidente y cuál es el modus operandi de la o las personas que lo realizan, pero las autoridades capitalinas afirmaron que no hay relación con delitos de secuestro o agresiones sexuales, e incluso, no se han reportados robos después de recibir el pinchazo.

El protocolo del Metro, indica que si una persona es víctima de este nuevo ataque, lo que se debe de hacer, es lo siguiente: pedir apoyo, no salir de la estación, solicitar atención médica y denunciar.