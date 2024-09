Dan 50 años de prisión a Augusto C. por el homicidio y feminicidio de dos mujeres, en Morelia

Morelia, Michoacán, a 6 de septiembre 2024.- Un Tribunal de Enjuiciamiento emitió sentencia condenatoria de 50 años de prisión en contra de Augusto C., al acreditar su responsabilidad en el feminicidio de Sara C., y el homicidio de Verónica D., perpetrados en el año 2020 y 2021, en la ciudad de Morelia, Michoacán.

Sobre el particular y en antecedente a la sentencia se informó que el 23 de noviembre del 2020, Sara C., como de costumbre, acudió a realizar actividades de limpieza a una vivienda de la calle Arenal, en el fraccionamiento Arko San Pedro; sin embargo, ese día, fue golpeada por Augusto C., y su cómplice, quienes la atacaron con un objeto punzocortante hasta privarla de la vida.

La mujer fue envuelta en una lona y trasladarla en un vehículo hasta la brecha de terracería que conduce de San Juanito Itzícuaro a la avenida Cointzio, donde fue abandonada, por lo que el agente del Ministerio Público integró la Carpeta de Investigación por el delito de feminicidio.

De igual forma, el 25 de marzo del 2021, Verónica D., se encontraba en su domicilio ubicado en la calle Toronja de la colonia Leandro Valle, lugar al que arribó Augusto C., quien permaneció ahí durante un par de horas y después la agredió con un machete, ocasionándole heridas en diferentes partes del cuerpo, que le provocaron la muerte.

De los hechos dio parte un familiar que descubrió el cuerpo, lo que derivó en el inicio de una Carpeta de Investigación por el delito de homicidio.

En el curso de la investigación la Fiscalía Especializada en Feminicidio determinó la responsabilidad del antes señalado en ambos hechos, por lo que en su momento fue detenido y vinculado a proceso.

Al finalizar los alegatos de clausura, un Tribunal de Enjuiciamiento emitió fallo condenatorio y lo sentenció a 50 años de cárcel, así como al pago de la reparación del daño.