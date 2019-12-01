Cuatro muertos tras ataque armado en Valle de Santiago, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Diciembre de 2025 a las 23:09:42

Valle de Santiago, Gto.- Las autoridades municipales y estatales confirmarán en las próximas horas el número oficial de víctimas que dejó un ataque armado registrado la noche de este sábado en la colonia 20 de Noviembre, donde de manera preliminar se reportan cuatro personas sin vida y al menos seis más lesionadas.

Los hechos ocurrieron en la calle Durango, horas después de que concluyeran las actividades del programa “Luminaria: Una Navidad de Todos”, cuyo desfile comenzó a las 6:00 de la tarde y finalizó cerca de las 8:00 de la noche con el encendido del árbol navideño y la presencia de familias en la zona.

De acuerdo con versiones extraoficiales, hombres armados habrían ingresado al área y disparado contra un grupo de personas; sin embargo, la información sigue bajo reserva mientras los equipos de emergencia y corporaciones de seguridad procesan la escena.

Elementos de Seguridad Pública, Ejército Mexicano y agentes de la Agencia de Investigación Criminal arribaron al sitio para resguardar el perímetro, acordonar la zona y realizar las primeras diligencias. Peritos especializados trabajan en la recolección de indicios que permitirán avanzar en la investigación.

El hermetismo por parte de las autoridades persiste, y se espera que en las próximas horas se emita un comunicado oficial que confirme la cifra de víctimas y brinde detalles preliminares sobre este multihomicidio.