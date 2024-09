Criminales amenazan al gobernador de Sinaloa

Culiacán, Sinaloa, a 16 de septiembre de 2024.- Mediante un audio que circula en plataformas como WhatsApp, se escucha a dos hombres hacer un llamado a los habitantes de Culiacán a dar los domicilios de todo aquel que sepan que pertenece a un grupo de la delincuencia organizada.

Se trata de supuestos integrantes de un grupo delictivo rival, conocido como “La Mayiza”, los cuales se encuentran a la caza de quienes son parte de “Los Chapitos”. En esta demencial pesquisa, amenazaron al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y señalan que irán contra aliados de “Los Chapitos”.

El audio emitido por hombres sin identificar afirma que buscarán que renuncie el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por ser cómplice de los hijos de Guzmán Loera.

“Ahí le encargamos gente, ahí le encargamos, hay que renunciar a ese Rocha Moya, toda esa bola de lacras que están tapando a esa bola de lacras hay que echarlos pa fuera esa gente no sirve, queremos Culiacán que esté como antes tranquila, que no haya robos, que no haya levantones, que no haya cuota, porque es lo que estaban haciendo ya estaban cobrando cuotas, ya no dejaban al pueblo trabajar a gusto ni nada, querían todo para ellos”.

En el audio también se escucha lo siguiente: “Toda la gente que nos está escuchando, todos los domicilios que sepan que sean chapos, nos los hagan llegar por favor porque a todos los vamos a correr a chingar su madre y ahora sí va en serio, ya se metieron con la familia y habíamos quedado que, con la familia negativo, bola de culones”.

“Bien saben que el señor Ismael (“El Mayo” Zambada) es el que manda, es el que manda, todos saben, hasta la vida a los pinches chapos mugrosos les salvó el viejo, bola de malagradecidos vergas, pero no voy a entrar en más detalles”.