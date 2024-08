Cortadores de limón afectados por suspensión de actividades del cítrico

Morelia, Michoacán, a 15 de agosto del 2024.-"Si se suspende el corte del limón, simplemente no tienes para comer", manifestó Rafael quien desde hace 15 años acude a las huertas del cítrico a los municipios de Apatzingán o Múgica, donde exista la oportunidad de laborar.

En entrevista narró, que su jornada de trabajo inicia desde las 4 de la mañana, para una hora mas tarde estar puntual en las zonas donde se les contrata y tomar camino hacia los campos limoneros.

Rafael y su familia dependen al 100 por ciento del sector limonero y el que se registren suspensión de corte y empaque de la fruta les afecta directamente., comentó, "los paros y todo eso nos afectan y a veces ni comes y hay que esperar a que se de el corte , solo nos dicen no habrá corte y que hace uno, no puedes mas que esperar'.

Los salarios por día de trabajo varían, todo depende del precio del limón, señaló Rafael.

"A nosostros se nos paga a como esta el precio, andas ganando 40, 35 pesos por tara, luego te andas ganando 200, 300 pesos el día, a veces hasta menos 100 pesos, vives al día y sin sueldo fijo", manifestó el cortador mientras sostiene en su mano un par de limones denominado como de calidad persa , el producto que dice se va para distintos puntos del país.

En las huertas de limón Rafael también convive con menores de edad, niños y niñas de entre 7 y 8 años que debido a la condición económica familiar tienen que trabajar y olvidarse de los estudios, "

"No van ni a escuela ,ni nada, no tienen para uniforme, ni para nada, no alcanza lo que uno gana en el limón, juntan el limón amarillo las mujeres les pagan a 30 pesos la caja", expresó mientras dojo esperar existan mejores condiciones de seguridad en la zona de la Tierra Caliente y no se repitan paros de labores como el que actualmente se desarrolla en empacadoras de Apatzingán.