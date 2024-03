Controlado en un 90 por ciento el incendio forestal en Tlalpujahua: Cofom

Tlalpujahua, Michoacán, 29 de marzo de 2024.- El incendio forestal que se registra en el cerro de la Mina Dos Estrellas, en el municipio de Tlalpujahua, ha sido controlado en un 90 por ciento y se estima que pueda ser al 100 en las próximas horas, informó la Comisión Forestal de Michoacán (Cofom).

Desde la mañana de este viernes se realizan operaciones aéreas para combatir el siniestro con un helicóptero equipado con helibalde que hasta las 12:30 horas había realizado 21 descargas de agua en los frentes más críticos, con lo que se ha logrado eliminar los riesgos posibles a la población humana ubicada en las cercanías en la zona forestal.

Sin embargo, se realizarán descargas adicionales que permitan facilitar la operación de las brigadas de combatientes de manera segura y rápida.

En las operaciones de combate participan brigadas del Estado de México de Probosque y de la Comisión Nacional Forestal; así como combatientes de la Cofom, Guardia Civil, Sedena, Protección Civil y autoridades municipales.

La Cofom recuerda a la población no encender fogatas en áreas boscosas, no arrojar por la ventanilla del vehículo cerillos o cigarros encendidos y no quemar la basura o residuos sólidos en el bosque.



En caso de observar un incendio forestal, solicita dar aviso lo más rápido posible a las autoridades correspondientes, para ello pone a la disposición los números telefónicos 443 847 6418 o 911.