Conflicto vial entre conductor y camionero termina a balazos en Morelia, Michoacán: Hay un detenido

Morelia, Mich., a 25 de septiembre de 2024.- Un altercado vial en Morelia terminó en una balacera la noche de este miércoles, cuando un automovilista disparó contra un camión de la ruta Camponubes - Pedregal, luego de una discusión con el chofer del transporte público. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas.



El incidente ocurrió sobre la avenida Madero Poniente, en la salida a Quiroga, cerca de la avenida San Juanito Itzícuaro y en las inmediaciones del bar Ramses. Según testigos, el conflicto se desató cuando el conductor de un vehículo particular discutió verbalmente con el chófer del camión. En medio del altercado, el automovilista sacó un arma de fuego y disparó en varias ocasiones contra el vehículo de transporte, impactando la puerta trasera del costado derecho.



Tras el ataque, testigos dieron aviso a las autoridades. Elementos de la Policía Morelia respondieron rápidamente, logrando interceptar al presunto agresor en la colonia La Esperanza. El sospechoso fue detenido y puesto a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación legal.



El vehículo involucrado en el incidente, un Jetta azul, fue asegurado por las autoridades, al igual que el camión dañado. Sin embargo, no se logró encontrar el arma utilizada en el ataque.