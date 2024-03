Colapsa estructura de hotel Expo Plaza, en Jalisco; evacúan a huéspedes y empleados

Guadalajara, Jalisco, 29 de febrero de 2024.- Este jueves se reportó el derrumbe de la estructura del techo de ingreso a la zona del estacionamiento del hotel Expo Plaza, ubicado en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, lo que provocó la evacuación de huéspedes y trabajadores del lugar.

Además, hubo una movilización de unidades de emergencia, y elementos de Protección Civil arribaron al sitio para llevar a cabo el acordonamiento de la zona y evitar que alguna persona resultara lesionada.

Así mismo, informaron que el colapso se debió a la antigüedad del edificio y al reblandecimiento de la estructura.

Tras lo ocurrido, las autoridades no reportaron víctimas mortales ni personas lesionadas. No obstante, una camioneta tipo pick up quedó debajo de los escombros.