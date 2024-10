CJNG difunde mensaje en Apatzingán, Michoacán: Ofrece 10 MDP por cuestionado mando policiaco y anuncia “limpia” de Templarios

Apatzingán, Mich., a 14 de octubre de 2024.- Un mensaje ha comenzado a circular entre los pobladores de Apatzingán, firmado por un grupo del crimen organizado en el que se amenaza al cuestionado mando policiaco Jesús Rangel, desde hace tiempo acusado de vínculos con el crimen organizado y por quien se ofrece una recompensa a quien lo entregue al cártel. Asimismo, se anunció una “limpia”, una señal de que la guerra entre grupos criminales no está pronta a terminar.



El comunicado atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), difundido recientemente, plantea una serie de amenazas y promesas hacia la población de Apatzingán y sus alrededores. Firmado por Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” y/o "El Señor de los Gallos", el mensaje reitera la presencia del grupo criminal en la región y expresa su intención de "pacificar" el área, señalando a los Caballeros Templarios como el objetivo principal de sus acciones.



En el documento, se acusa a los Caballeros Templarios de ser responsables de una serie de delitos violentos, incluyendo secuestros y asesinatos, y se hace un llamado a la población para unirse en la lucha contra esta organización. El mensaje destaca que algunos elementos de la policía municipal estarían colaborando con los Templarios, en particular mencionando a Jesús Rangel, alias "La Loba", y ofreciendo una recompensa de 10 millones de pesos por su captura.



El comunicado también dirige una advertencia hacia las fuerzas armadas, al señalar presuntas alianzas entre algunos mandos militares y miembros de los Caballeros Templarios para combatir al CJNG. Sin embargo, se asegura que la organización no tiene la intención de enfrentarse directamente con las fuerzas armadas y que su objetivo es eliminar a los Templarios y sus colaboradores.



El mensaje concluye haciendo énfasis en el respeto a las familias y la orden de no atacar a mujeres, niños ni ancianos, independientemente del grupo al que pertenezcan. La promesa de "liberar" Apatzingán y la fuerte retórica utilizada reflejan las tensiones existentes entre los cárteles en la región, además de la compleja situación de violencia que enfrenta el estado de Michoacán.



La difusión de este comunicado resalta el uso de la comunicación pública por parte de grupos criminales para intentar justificar sus acciones y ganar apoyo entre la población local, una estrategia comúnmente utilizada en zonas afectadas por el crimen organizado.