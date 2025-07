Celaya implementa plan piloto con dron móvil de alta autonomía para reforzar vigilancia

Celaya, Guanajuato, 11 de julio de 2025.- El municipio de Celaya fue seleccionado como sede de un programa piloto para la evaluación de un nuevo dron de vigilancia con mayor autonomía y capacidad de desplazamiento, el cual comenzó a ser probado este viernes en la zona centro de la ciudad. Así lo dio a conocer el presidente municipal, Juan Miguel Ramírez, quien señaló que, de ser efectiva su operación, el equipo será incorporado de forma definitiva a las labores de seguridad.

“Es un dron móvil que puede trabajar en conjunto con la Policía Municipal y la Guardia Nacional. A diferencia de los otros modelos que tenemos, este tiene una batería con 10 minutos más de duración, alcanzando los 40 minutos de vuelo continuo”, detalló el alcalde.

La unidad está montada sobre una camioneta, lo que le permite moverse por distintos puntos del municipio y operar de forma inmediata ante cualquier incidente. Además, está enlazada al C4, lo que permite transmitir en tiempo real todo lo que capta el dron directamente a las pantallas del centro de monitoreo.

“Si tenemos algún problema, rápidamente se vuela y se le puede dar seguimiento a la situación. Todo lo que ve lo está viendo el C4 en las pantallas”, explicó Ramírez.

El alcalde destacó que el dron no representa un costo para el municipio, ya que se trata de un proyecto piloto impulsado por la empresa desarrolladora, con la intención de evaluar su desempeño en campo. “Nosotros somos el plan piloto. Si funciona bien, nos lo dejan. Si no, simplemente se devuelve. Pero no nos cuesta nada”, aseguró.

Celaya fue elegida para esta prueba, según Ramírez, por su tamaño, la experiencia que ha mostrado en la implementación de tecnología en materia de seguridad y por el convenio vigente con la compañía proveedora. “Somos el segundo municipio más grande después de León, y hemos sido pioneros en la adquisición de tecnología para seguridad. Por eso nos ofrecieron este modelo”, afirmó.

El munícipe también mencionó que la elección de la empresa proveedora fue resultado de una revisión en conjunto con autoridades federales como la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y Seguridad Nacional. “Esta empresa fue investigada y validada por autoridades. Además, sus precios son entre 50 y 60% más bajos que otras opciones como Seguritex”, dijo.

Actualmente, Celaya cuenta con seis drones fijos que solo pueden operar desde ubicaciones específicas. Con este nuevo modelo móvil, el municipio busca ampliar su capacidad de respuesta y vigilancia.