Caos y desorganización en la entrega de pulseras para el concierto de "El Buki" en León, Guanajuato

León, Guanajuato, 4 de febrero de 2024.- Miles de personas se formaron desde la madrugada para obtener una pulsera de acceso gratuito al concierto de Marco Antonio Solís "El Buki" en la Feria de León. Sin embargo, la entrega se vio empañada por el caos y la desorganización.

Las filas del público local se deshicieron alrededor de las 10 de la mañana, lo que generó una estampida y un ambiente de confusión. Personas que se habían formado desde temprano se vieron relegadas, mientras que otros aprovecharon el desorden para colarse.

A pesar de ser el tercer concierto masivo de la Feria, el personal de seguridad no pudo controlar la multitud. Los gritos de "No dejen meter colados" y "A la fila, a la fila" no fueron suficientes para contener el desorden.

Incluso, la misma gente tuvo que intervenir para tratar de organizar la fila y levantar las rejas que se cayeron durante el incidente.

La entrega de pulseras se suspendió por unos minutos para restablecer el orden. Se creó una nueva fila, pero ya no se distinguía entre quienes habían esperado horas y quienes acababan de llegar.

El acceso a la zona desde la calle Tota Carbajal se prohibió a las 11:30. Aunque para las 12:15 la situación parecía más calmada, las rechiflas ocasionales no cesaban para evitar que personas que no habían esperado en la fila obtuvieran una pulsera.

Este incidente deja en evidencia la necesidad de mejorar la organización y el control de las filas en futuros eventos masivos de la Feria de León. Se espera que las autoridades tomen medidas para evitar que este tipo de situaciones se repitan.