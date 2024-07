Cañones antigranizo operan de manera movil

Morelia, Michoacán, a 2 de julio del 2024.- De 10 años a la fecha los cañones antigranizo son móviles y no fijos lo que hace más complicado ubicarlos, señaló Arturo Chacón Torres, profesor, investigador sobre recursos naturales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Cuestionado sobre publicaciones realizadas a través de redes sociales donde se ofrecen recompensas hasta de 50 mil pesos por quienes brinden ubicaciones de los cañones, el investigador apuntó que es una cacería de brujas y lo que debe aplicarse es convencer a los agricultores

que no deben utilizarlos.

"Los traen en camionetas y los traen en remolques y es contraproducente en un momento dado y serán unos cuanto cañones los que estan ahi y el problema es que no solo es el beneficio de uno , nuestro beneficio individual o personal termina donde termina el derecho colectivo, a los vecinos no les gusta los cañones , ni tampoco a todos los demás y un dueño de un predio no tiene derecho a utilizarlo porque no tienen impacto ambiental", indicó Chacón Torres.

Apuntó que los cañones también representan un riesgo de vida para los agricultores debido a la gases que utilizan.

"Se están exponiendo a una explosión y dañarse a ellos mismos", finalizó.