Campesino jaconense fue baleado y obviamente resultó herido

Jacona, Michoacán, a 20 de mayo de 2025.- Este martes, un joven campesino llamado Julio Ángel M. no podrá volver a sentir la tierra entre sus manos, porque una noche antes fue baleado. Pero la tragedia no es tan grande, debido a que no murió y probablemente vuelva a sembrar.

El crimen le dejó tres lesiones en el brazo derecho. Para variar, las autoridades locales no tienen datos respecto a los atacantes. Julio Ángel M. fue agredido poco antes de las 21:00 horas de ayer en la calle Líderes Campesinos, de la localidad de Tamandaro.

Fueron los Paramédicos de Protección Civil Municipal quienes le dieron auxilio a Julio Ángel M., quien es mejor conocido en su comunidad como "El Brinquis".

Para asegurar su salud, el joven fue trasladado a un hospital de Zamora. Él mismo narró que fue baleado en la colonia Lomas del Pedregal y un amigo lo traslado en su motocicleta hasta el lugar donde fue atendido por los paramédicos.

Ahora, será tarea de las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) el atraer e investigar el caso.