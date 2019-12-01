Caída de rayo deja a 7 personas heridas en Toluca

Caída de rayo deja a 7 personas heridas en Toluca
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Julio de 2026 a las 10:47:14
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Toluca, Estado de México, a 13 de julio 2026.- Un grupo de siete personas resultó herido tras la caída de un rayo en Toluca, Estado de México.

De acuerdo con la información disponible, los afectados se encontraban en la iglesia Cristo de la Montaña, ubicada en la localidad de Santiago Tlacotepec, perteneciente a la capital mexiquense.

Durante una celebración de carácter religioso, un rayo impactó una palmera y lesionó a varias personas.

Por su parte, las autoridades toluqueñas detallaron que tres de los lesionados requirieron traslado hospitalario al presentar quemaduras de primer y segundo grado.

Además se informó que dos de los heridos fueron llevados a la Clínica 220 del IMSS, mientras que la tercera víctima fue remitida al Hospital Materno Perinatal Mónica Pretelini por tratarse de una mujer embarazada.

Igualmente, los paramédicos mencionaron que tras una revisión las otras cuatro personas afectadas no necesitaban atención especializada.

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