Cae “La Chucky”, la influencer de Tamaulipas que presumía vida de lujo y vínculos con el crimen ; muere en enfrentamiento en Reynosa junto con cuatro más

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2025 a las 23:51:01
Reynosa, Tamps., a 11 de noviembre de 2025.- Una balacera ocurrida en una brecha del municipio de Reynosa terminó con la vida de cinco presuntos sicarios, entre ellos una joven que se hacía llamar “La Chucky”, una supuesta “influencer” que mostraba en redes sociales un estilo de vida rodeado de lujos, autos, y armas de alto poder.

De acuerdo con fuentes de seguridad, los hechos se registraron cuando elementos de la Guardia Estatal realizaban un patrullaje de vigilancia y fueron atacados por hombres armados. La agresión desató un intenso enfrentamiento que se prolongó varios minutos.

Al finalizar el intercambio de fuego, cinco atacantes quedaron abatidos entre la maleza. Entre ellos fue identificada “La Chucky”, quien en redes sociales acumulaba seguidores por sus fotografías provocadoras y publicaciones en las que insinuaba tener nexos con un grupo del crimen organizado.

Los agentes aseguraron en el sitio armas de alto calibre, chalecos tácticos y varios vehículos, presuntamente utilizados por la célula criminal. La zona fue acordonada y quedó bajo custodia mientras la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas realiza las diligencias correspondientes.

La noticia ha generado conmoción en redes sociales, donde usuarios han llenado los perfiles de “La Chucky” con mensajes que van desde la sorpresa hasta la crítica, recordando el peligro de romantizar el mundo del crimen.

