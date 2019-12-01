Cae célula delictiva dedicada al comercio de estupefacientes en la CDMX: 14 detenidos y más de mil 500 dosis aseguradas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2025 a las 11:32:16

Ciudad de México, 12 de noviembre del 2025.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) informó la detención de 14 personas presuntamente vinculadas con una célula delictiva dedicada al narcomenudeo, tras la ejecución de cinco cateos realizados en las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac.

En los operativos también fueron aseguradas más de mil 500 dosis de distintas drogas, armas y equipos de comunicación.

De acuerdo con el comunicado oficial, las acciones derivaron de las investigaciones en domicilios identificados como centros de operación y almacenamiento de drogas, cuyos datos fueron entregados al Ministerio Público, que solicitó y obtuvo los mandamientos judiciales correspondientes. Los cateos se llevaron a cabo en coordinación con la Fiscalía capitalina y dependencias federales de seguridad.

En los inmuebles inspeccionados, los agentes decomisaron cocaína, mariguana y metanfetamina, tanto en dosis individuales como en paquetes a granel.

También se aseguraron armas de fuego, básculas grameras y teléfonos celulares. Entre los detenidos hay hombres y mujeres de entre 18 y 60 años de edad, quienes fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación legal.

La SSC CDMX detalló que todos los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial mientras continúan las investigaciones. Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte del operativo permanente contra el narcomenudeo y los grupos criminales que operan en el oriente de la capital.