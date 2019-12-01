Balaceras en la comunidad de San Miguel Taimeo de Zinapécuaro, Michoacán los deja sin luz y provocan la suspensión de clases

Balaceras en la comunidad de San Miguel Taimeo de Zinapécuaro, Michoacán los deja sin luz y provocan la suspensión de clases
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2025 a las 19:43:28
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Zinapécuaro, Michoacán, a 11 de noviembre de 2025.- Residentes de la tenencia de San Miguel Taimeo, municipio de Zinapécuaro, reportaron una serie de balaceras que los dejaron sin luz por varias horas y que derivó en la suspensión de actividades académicas en tres escuelas de la región.

Narraron que fue cerca de las 14:00 horas de este lunes que en la localidad de Santa Cruz, perteneciente a Taimeo, comenzaron a escuchar detonaciones por arma de fuego; eventos violentos que los llevaron a interrumpir sus actividades diarias y prefirieron resguardarse en sus viviendas.

Según versiones de los habitantes, indicaron que estos enfrentamientos se repitieron hasta aproximadamente las 20:30 horas del lunes, culminando con un ataque directo a los transformadores eléctricos, dejándolos sin luz  toda la noche.

Los actos violentos y el apagón provocaron la cancelación de clases este 11 de noviembre en las escuelas Justo Sierra, Francisco J. Mújica y Tirso Rafael Carrillo.

Los residentes describen un clima de miedo e incertidumbre en la zona, afirmando que hombres armados circulan libremente por el pueblo, instalando retenes sobre las carreteras, por lo que pidieron apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal para restablecer operativos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Plan Michoacán: Efectivos de los tres niveles de Gobierno refuerzan vigilancia y seguridad del sector citrícola de Apatzingán
Mujeres policías viales son secuestradas y ultimadas tras detener a vehículo con polarizado en El Salto, Jalisco
Por abuso de autoridad cometido en agravio de un estudiante en Uruapan, Michoacán, vinculan a proceso a tres personas
Balaceras en la comunidad de San Miguel Taimeo de Zinapécuaro, Michoacán los deja sin luz y provocan la suspensión de clases
Más información de la categoria
Crece la sombra sobre la muerte del asesino de Carlos Manzo: Harfuch no puede aclarar si autor del crimen fue ultimado tras ser detenido
Mujeres policías viales son secuestradas y ultimadas tras detener a vehículo con polarizado en El Salto, Jalisco
Balaceras en la comunidad de San Miguel Taimeo de Zinapécuaro, Michoacán los deja sin luz y provocan la suspensión de clases
Nació muerto el Plan Michoacán del Cártel de Morena: PAN
Comentarios