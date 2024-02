Avanzan investigaciones respecto al desfalco de cuentas bancarias de Aguililla

Morelia, Michoacán, a 16 de febrero del 2024.- Adrían López Solís, Fiscal General del Estado, informó que existe una orden de aprehensión en el caso del desfalco de cuentas bancarias del municipio de Aguililla, Michoacán, caso ocurrido en septiembre del 2022.

El funcionario estatal dijo que fue a través del área de delitos cibernéticos que lograron establecer algunos datos para dar con el responsable el cual es una persona que radica fuera del estado.

"Se hacen los trabajos para la ubicación y detención de la persona y no se trata de alguien que radique en el estado de Michoacán y eso da complejidad al cumplimiento de esta labor pero no necesariamente digamos esta exento de que en algún momento se pueda detener", agregó el ex secretario de gobierno.

Según los datos que proporcionó en su momento la presidenta municipal de Aguililla, María de Jesús Montes Mendoza, con el hackeo de las cuentas desaparecieron cerca de 3 millones de pesos, por lo que interpuso denuncias ante la Fiscalía General del Estado.

López Solís no descartó la participación de más personas en el robo del recurso público