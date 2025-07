Atropella a joven, le quita la vida y se da a la fuga en Saltillo, Coahuila; días después se entrega a autoridades pero lo dejan libre

Saltillo, Coahuila, 23 de julio del 2025.- Emiliano “N”, de 19 años de edad, quien presuntamente atropelló y mató a un joven de 24 años en un accidente ocurrido en Saltillo, Coahuila, se presentó este miércoles voluntariamente ante la Fiscalía General del Estado, sin embargo, de manera sopresiva, no fue detenido.

El joven acudió el lunes ante el Ministerio Público, acompañado por su abogado, para rendir su declaración sobre el incidente que ocurrió la madrugada del domingo en el periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura de la colonia Guerrero en la capital coahuilense.

Durante la comparecencia, fue identificado oficialmente, proporcionó un domicilio para recibir notificaciones y quedó relacionado con la carpeta de investigación, no obstante, a pesar de haber huido del lugar del accidente y no auxiliar a la víctima, no se le dictó prisión preventiva ni fue arrestado en el momento.

Cabe destacar que el trágico hecho ocurrió alrededor de las 4:30 de la mañana, cuando Jonny Yahir Hernández Martínez, de 24 años, esperaba un taxi por aplicación.

Al cruzar la avenida para llegar al punto de encuentro, fue embestido por un vehículo Kia negro, que presuntamente circulaba a exceso de velocidad. El conductor se dio a la fuga y el joven quedó tendido en el carril derecho, donde más tarde, se confirmó su muerte.