Ataque con drones cerca de kínder en Parácuaro, Michoacán, causa alarma; no se registran heridos

Parácuaro, Mich., a 25 de octubre de 2024.- La noche de este viernes, un explosivo lanzado desde un dron estalló cerca del jardín de niños de la comunidad de Los Bancos, en el municipio de Parácuaro, causando momentos de pánico entre los habitantes de la zona. Aunque no se reportaron víctimas, la situación movilizó rápidamente a elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno.



Fue la noche del viernes que los residentes alertaron a las autoridades tras escuchar el estallido, y muchos buscaron resguardo para evitar riesgos. Equipos de la Guardia Civil, Ejército y Policía Municipal acudieron al lugar y llevaron a cabo varios recorridos de seguridad, durante los cuales encontraron una puerta dañada y fragmentos de un artefacto explosivo artesanal. Las autoridades confirmaron que, a pesar de la magnitud del incidente, no se reportaron personas heridas.



De acuerdo con los reportes, además del artefacto en el jardín de niños, otro explosivo fue detonado en la plaza principal de Los Bancos. Ante los ataques, las fuerzas de seguridad incrementaron su presencia en la zona para proteger a los habitantes y disuadir posibles actos de violencia. No se detectaron drones activos durante el despliegue policial posterior.



Este incidente se suma a otros casos recientes de ataques con drones en Michoacán, un estado donde la tecnología ha sido utilizada en diversas ocasiones para generar actos de violencia y amenaza en comunidades vulnerables.