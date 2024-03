Atacan a Jesús Corona Damián, candidato por la alcaldía de Cuautla por el Frente Amplio por Morelos

Morelos, 25 de marzo de 2024.- La tarde de este lunes se reportó que el candidato por la alcaldía Cuautla por el Frente Amplio por Morelos, Jesús Corona Damián, fue atacado a balazos, de donde salió ileso.

De acuerdo con medios locales, el candidato fue interceptado por sujetos armados mientras viajaba en su camioneta, quienes realizaron al menos nueve detonaciones.

Al respecto, el dirigente del Partido de la Revolución Institucional (PRI), Alejandro Moreno, compartió un mensaje por medio de redes sociales en el que condenó los hechos y confirmó que Jesús Corona no resultó herido.

“Por fortuna salió ileso. Ayer fue amenazado para bajarse de la contienda y ya había presentado denuncia ante la Fiscalía del Estado. Exigimos al Gobierno de Morelos que realice una investigación sería para dar con los responsables y aplicar todo el peso de la ley”, escribió el dirigente del PRI.

Mientras que el candidato Corona Damián dijo que no renunciará a sus aspiraciones políticas.

“Quieren que me baje de la campaña, una cosa sí les digo a mi ciudad, ya basta de vivir con miedo, no me bajo, voy con todo. Tengo el respaldo del pueblo y sí le exijo al gobernador, no le pido, le exijo que ya basta, que haga lo que encargamos los morelenses: darnos la seguridad que todos pedimos”, expresó el candidato por la alcaldía de Cuautla tras el atentado.

Del mismo modo, el presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, también condenó el ataque contra el candidato, al mismo tiempo que dijo que Corona Damián ya había denunciado amenazas de muerte.