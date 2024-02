Arrestan a presunto homicida del cantante Chuy Montana; riña entre amigos, razón del crimen

Tijuana, Baja California, 21 de febrero del 2024.- En un crimen que se habría llevado a cabo tras una discusión entre amigos, se logró la detención del presunto asesino de Chuy Montana, cantante de corridos tumbados.

Montana fue privado de la vida el pasado 7 de febrero en la ciudad de Tijuana, Baja California y según información emitida por la Fiscalía de Baja California, tuvo una discusión con sus conocidos sobre gustos musicales en una fiesta en la que se encontraba antes de su asesinato.

La titular de la Fiscalía General del Estado de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, informó en conferencia de prensa que el presunto homicida ya se encuentra detenido y se abrió un proceso en su contra conforme al avance de las investigaciones.

La fiscal detalló que las investigaciones permitieron conocer la celebración de una fiesta que tuvo lugar en el motel Dubai, del municipio de Rosarito, “donde esta persona, junto con sus agresores y otros más estuvieron ingiriendo bebidas embriagantes y sustancias psicotrópicas”.

Las diligencias realizadas y un cateo realizado en un motel fueron claves para dar con la identificación de la víctima, ya que en uno de los cuartos se encontró una perforación de disparo de arma de fuego, lugar en el que habrían herido al artista mexicano.

“Es decir, estas personas se pusieron de acuerdo para convivir, rentaron varias habitaciones de ese motel, para efecto de estar ingiriendo bebidas embriagantes y el consumo de drogas”, explicó la fiscal.

“En el hotel se llegó a una discusión verbal y posteriormente una riña entre la víctima y sus agresores, lo cual se logró determinar con el seguimiento de la investigación, entrevistas y cámaras de video, además de las evidencias encontradas en la habitación donde sucedieron los hechos”, extendió.

María Elena Andradde aseguró que la víctima luego de la discusión fue trasladada desde el motel en un vehículo, ya que incluso existe un video en el que se observa que él trató de bajarse del mismo pero se encontraba esposado y resguardado por sus supuestos amigos agresores.

“(Chuy Montana) estaba cantando unas canciones que no le parecían a uno de sus agresores, y no obstante que le pidieron que no las llevara a cabo, pues él seguía entonándolas, lo cual molestó a los agresores, quienes primero le dieron una golpiza, lo esposaron y finalmente lo subieron al vehículo en donde posteriormente le dispararon y lo arrojaron hacia la vía pública”, aseveró la fiscal.

“No se trató de que estuviera tocando narcocorridos, al parecer fue por cuestiones más que nada sentimentales y que influían en uno de los agresores”, agregó.

“Fueron canciones que no le agradaron a uno de los agresores y esa situación se exacerbó, quizá, por el estado de embriaguez y el consumo de drogas en el cual estaban, porque no resulta común que por eso lo hubieran privado de la vida”, concluyó.