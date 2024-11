Alertan por nuevo método de robo en el Metro

Ciudad de México, a 13 de noviembre 2024.- Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) de la Ciudad de México, alertaron por un nuevo modus operandi de robo en dichas instalaciones.

Dicho método consiste en distraer a las víctimas para arrebatarles sus pertenencias.

Según los afectados, anteriormente los ladrones aprovechaban las aglomeraciones de usuarios en los andenes y el momento en que los ciudadanos entran y salen de los vagones para hurtar principalmente carteras y celulares.

Sin embargo, ahora los delincuentes ubican principalmente a mujeres jóvenes que lleven su celular a la vista, preferentemente de alta gama; luego las siguen y las distraen para arrebatarles sus dispositivos, su mochila o su bolsa.

“Justamente, en el Metro Coyuya, iba a hacer transbordo hacia la Línea 5 del Metrobús. Se me acerca una señora. Me decía que iba a cambiar unos cheques, le indiqué dónde se encontraban los bancos y ella me decía que no, que unos policías, que querían que se quedarse con ese dinero. Se acercó otra señora y me empezaron hacer plática. En eso me golpean la mochila y me la cambio de lugar, en cuanto me la cambio pasa un niño y me la quita, ¡me jalaron la mochila! Lo iba alcanzar y se atravesaron unas personas y ya no pude”, cuenta Sashenka Solís.