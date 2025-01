Alertan por explosivos en caminos en cuatro municipios de Tamaulipas

Tamaulipas, a 24 de enero de 2025.- En el estado de Tamaulipas, autoridades emitieron una alerta en cuatro municipios del estado sobre la presencia de artefactos explosivos en caminos, brechas y campos agrícolas.

Los municipios afectados son Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y San Fernando, pero en especifico en las siguientes localidades: El Rincón, Parque Eólico El Cortijo, El Porvenir, Los Alacranes, Los Caracoles, Manuel Parreño, El Cedro, El Palmito y Santa Apolonia.

Autoridades refieren que estos explosivos son consecuencia de enfrentamientos recientes entre grupos de la delincuencia organizada, lo que representa un riesgo significativo para la seguridad de los habitantes de la región.

El gobierno estatal pidió a la ciudadanía a alejarse de inmediato si detectan algún objeto sospechoso y a reportarlo de forma inmediata a los números de emergencias 911 o 089, y seguir los protocolos de seguridad como no mover, no tocar y no manipular los objetos encontrados.