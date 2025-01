Acusan policías auxiliares de Michoacán a su titular: Les descuentan los descansos y ni uniformes tienen

Morelia, Mich., a 10 de enero de 2025.- La Policía Auxiliar de Michoacán sigue como una corporación en detrimento, pues se mantienen las inconformidades entre sus elementos, aún con su nuevo titular que lleva apenas 4 meses en el cargo.

Las quejas contra el director Ramsés Adalid Vega Sayabedra, nombrado en septiembre de 2024, van desde descuentos injustificados a los salarios de los uniformados, hasta la carencia de uniformes.

En el primer caso, un grupo de policías que fungen como escoltas no pudieron acudir a una cita de la corporación, por estar comisionados fuera de la ciudad de Morelia, por lo que se les descontó un día de su salario.

Otros elementos han denunciado que los días de descanso se los descuentan de sus salarios, por lo que a mayor número de descansos, menos paga reciben. Esto es crítico, pues cobren servicios de hasta 15 días consecutivos.

Los policías se han quejado de que no reciben despensas, no les pagan a tiempo y que no tienen uniformes en muchos municipios, por lo que han celebrado las recientes entregas que se han hecho en algunas demarcaciones.

Vega Sayabedra ya vivió su primer escándalo, al ser responsabilizado por el ataque a balazos y detención por agentes de la Policía Auxiliar, de un estudiante en Morelia.

Antes de asumir su cargo, Vega Sayabedra se venía desempeñando como director general de la empresa de seguridad privada Globall Services, con razón social “ADAYA CONSULTORIA GLOBAL”, la cual sería de su propiedad. Adaya, se conforma del nombre Adalid y el apellido Sayabedra.

Esta empresa recibió en 2023, un contrato de 15 millones 500 mil pesos del gobierno de Morelia, pero los documentos, aunque abiertos al público, vienen incompletos, por lo que nunca se supo qué servicios desempeñó Globall Services en menos de 9 meses que duró su prestación de servicios.