"Acto de terrorismo brutal": Jefe de Tenencia de La Ruana denuncia que el crimen organizado impone su ley en Michoacán ante el silencio oficial.

Autor: Redacción / Amanda Bautista Rodríguez | Fecha: 6 de Diciembre de 2025 a las 19:36:36

Morelia Michoacán, a 6 de diciembre de 2025.— Guadalupe Mora Chávez, jefe de tenencia de La Ruana, municipio de Buenavista calificó el reciente estallido de un artefacto explosivo en Coahuayana como un "acto de terrorismo brutal y despiadado", equiparando la situación actual en Michoacán con las acciones que efectuaba figuras criminales como Pablo Escobar.

Mora Chávez denunció que la narrativa de terror busca "tenernos de rodillas, callados y resignados".

"Mientras los ciudadanos corrían entre la confusión para sobrevivir y otros, con las manos vacías y el corazón lleno de miedo, auxiliaban a heridos con lo poco que tenían. A una distancia inmensa entre nuestra realidad nuestras autoridades celebraban en el Zócalo siete años de opacidad, complacencia y discursos vacíos", expresó en su red social.

El activista fue crítico con las medidas de seguridad implementadas en la entidad, y apuntó que la estrategia “Paricutín” quedó en humo y retórica.

"Donde el que gobierna en Michoacán no es el Estado, es el terror y los grupos del crimen organizado", sentenció Mora Chávez.

Su declaración en redes sociales concluyó con un rechazo a la normalización de la violencia, "No podemos aceptar que vivir con miedo sea la nueva forma de ser michoacano".

Desde La Ruana, envió solidaridad al pueblo de Coahuayana, asegurando que "no están solos".