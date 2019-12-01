SSM arranca hoy jornada masiva de vacunación contra el sarampión en Morelia

Morelia, Michoacán, 20 de febrero de 2026.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) informa que, a partir de hoy, el mega centro de vacunación ubicado en las instalaciones del Colegio de Morelia estará brindando atención para la aplicación de la vacuna contra el sarampión.

La jornada se llevará a cabo durante este viernes 20 y sábado 21 de febrero, en un horario de 10:00 a 16:00 horas, con el objetivo de asegurar que ningún sector de la población quede desprotegido ante esta enfermedad prevenible, principalmente niñas y niños de seis meses a 12 años con esquemas incompletos de la vacuna SRP (Sarampión, Rubéola y Parotiditis), así como personas de 13 a 49 años sin antecedentes claros de inmunización.

La SSM invita a las y los asistentes a llevar su Cartilla Nacional de Salud, requisito fundamental para el control de los esquemas de vacunación. Asimismo, se recomienda la asistencia anticipada y el cumplimiento de los protocolos indicados por el personal operativo para optimizar los tiempos de espera.

Sin costo y con total seguridad, la vacuna contra el sarampión ya se encuentra disponible en los 364 centros de salud de la entidad. Es fundamental recordar que la inmunización es la única vía para prevenir esta enfermedad y evitar complicaciones de salud severas.