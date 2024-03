Sigue estos consejos de la Secretaría de Salud de Michoacán para evitar intoxicaciones por pescados y mariscos

Morelia, Michoacán, 29 de marzo de 2024.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) te invita a evitar intoxicaciones al comprar pescados y mariscos en esta Semana Santa, adquiriéndolos sólo si están expuestos encima de camas de hielo, refrigerados o congelados y nunca debes consumirlos crudos en aguachiles, carnes apaches y ceviches.



En el caso de los pescados, se debe revisar que no estén descompuestos, al observar que tengan ojos húmedos, brillantes y cristalinos; piel firme, con brillo y las escamas bien adheridas y con olor a mar y a fresco. Estos productos se deben rechazar si los ojos están opacos, grisáceos, hundidos o secos; huelen desagradable, pútrido, a amoniaco o rancio; la piel está flácida; las escamas se desprendan fácilmente y las agallas se encuentren oscuras, viscosas o verdosas.



Si el pescado o los productos de mar se compran congelados, debes evitar descongelarlos a temperatura ambiente, pues al hacerlo se desarrollan bacterias en la carne que después cocinamos y consumimos. Es preferible llevarlos del congelador al refrigerador (y de esta forma descongelarlos), o bien cocinarlos directamente, colocarlos en el chorro de agua sin que esta se estanque o utilizar horno de microondas.



Los pescados y mariscos no se deben descongelar y después volverlos a congelar, dado que la carne se contamina de virus, bacterias o parásitos que al consumirse provocan infecciones e intoxicaciones que se manifiestan con el adormecimiento de extremidades, palpitaciones, fiebre, diarrea y vómito, que si no son atendidos a tiempo desarrollan complicaciones.