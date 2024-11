Sector salud realiza en Michoacán pruebas rápidas para detectar diabetes

Morelia, Michoacán, a 14 de noviembre de 2024.- En el Día Mundial de la Diabetes, el sector salud en Michoacán exhorta a la población a realizarse un chequeo anual, pues entre más rápido se detecta este padecimiento, más temprano se inicia con el tratamiento y se evitan las complicaciones agudas.

Las pruebas de laboratorio y los medicamentos son gratuitos en los 364 centros de salud; solo se requiere agendar una cita en el laboratorio, para después, con los resultados, ser tratado de manera mensual por un médico.

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica que ocurre cuando el páncreas no produce suficiente insulina o no lo utiliza de forma adecuada y sin esta hormona no se regulan los niveles de glucosa en la sangre; de no controlarse puede provocar hiperglucemia, y a su vez ceguera, insuficiencia renal, infartos, accidentes cardiovasculares y amputación de miembros inferiores.

“El problema con el diagnóstico es que las personas no presentan síntomas al inicio, como boca seca o sed excesiva, fatiga, hambre constante, aumento en la frecuencia de micción, pérdida de peso o visión borrosa”, alertó Gaudencio Anaya Sánchez, director de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), de ahí la importancia del estudio de laboratorio.

Existen varios factores de riesgo que aumentan la probabilidad de desarrollar diabetes, entre ellos: antecedentes familiares, obesidad, alimentación poco saludable, baja actividad física, hipertensión, tabaquismo, prediabetes o diabetes gestacional previa, así como ciertos factores genéticos, ya que las personas de ascendencia latina tienen una mayor predisposición a esta enfermedad.