Sector salud detecta y atiende el déficit de atención

Morelia, Michoacán, a 13 de julio de 2024.- En el Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), el sector Salud busca visibilizar y promover la detección de este trastorno neurobiológico que afecta el aprendizaje, comportamiento y relaciones sociales de quienes no padecen.



En Michoacán, se estima que el 4 por ciento de la población escolar entre los 4 y 12 años, cuentan con este trastorno, el cual se manifiesta con dificultad para mantener la atención en tareas o juegos, problemas para seguir instrucciones u órdenes y poca tolerancia ante la frustración, además de baja retención de indicaciones.



Las niñas y niños con déficit de atención también mueven constantemente los pies y manos en exceso, no pueden estar quietos por más de dos minutos, son impulsivos, no miden las consecuencias de sus acciones y les cuesta trabajo relacionarse con otros infantes.



Si notas estos signos en tus hijos de 0 a 6 años de edad, puedes llevarlos al Centro Regional de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana (Crediet), que cuenta con especialistas que aplicarán pruebas para evaluar su respuesta ante situaciones donde necesiten concentrarse, y levantarán un cuestionario a familiares y profesores para conocer su comportamiento en la casa y escuela.



El tratamiento al TDAH es gratuito y consiste en terapias psicológicas, de estimulación temprana y motriz, así como de medicación supervisada por un paidosiquiatra para mejorar las habilidades de concentración y aprendizaje del niño o adolescente.



Para agendar cita en el Crediet puedes llamar al teléfono 4433143563 o acudir a sus instalaciones ubicadas en calle Privada de Canadá 90 del fraccionamiento Las Américas, en Morelia.