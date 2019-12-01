Se une SESA a la conmemoración del Día Mundial de la Actividad Física

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 07:27:00

Querétaro, Querétaro, 7 de abril del 2026.- La Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro se suma a la conmemoración del Día Mundial de la Actividad Física, que se conmemora cada de abril, con el objetivo de concientizar a la población sobre la importancia del movimiento corporal en la adopción de estilos de vida saludables y la prevención de enfermedades.

Para 2026, el lema oficial es “Deporte: tendiendo puentes, derribando barreras”, el cual resalta el poder del deporte como un lenguaje universal capaz de unir a las personas, más allá de las diferencias culturales, sociales y políticas.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la actividad física comprende cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que requiere gasto de energía. Esto incluye actividades cotidianas como caminar, desplazarse, trabajar o realizar tareas domésticas, así como el ejercicio y el deporte durante el tiempo libre.

La evidencia científica señala que la actividad física regular contribuye de manera significativa a mejorar la salud y el bienestar. Por el contrario, la inactividad física y el sedentarismo incrementan el riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles, como padecimientos cardiovasculares, diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer.

La inactividad física es uno de los principales factores de riesgo de mortalidad a nivel mundial. Las personas que no realizan suficiente actividad física presentan entre un 20% y un 30% más de riesgo de morir en comparación con aquellas que mantienen niveles adecuados de actividad.

Beneficios de la actividad física:

En niñas, niños y adolescentes: Mejora la condición física (capacidad cardiorrespiratoria y muscular), favorece la salud cardiometabólica (presión arterial, glucosa y metabolismo), fortalece la salud ósea, mejora el rendimiento académico y la función cognitiva, contribuye a la salud mental y reduce el riesgo de depresión y disminuye el exceso de grasa corporal.

En personas adultas y adultas mayores: Reduce el riesgo de mortalidad por todas las causas, disminuye la probabilidad de enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer, previene caídas en personas mayores, mejora la salud mental, el sueño y la función cognitiva y contribuye al control del peso corporal.

En mujeres durante el embarazo y puerperio: Reduce el riesgo de hipertensión y diabetes gestacional, previene el aumento excesivo de peso durante el embarazo, disminuye complicaciones en el parto y depresión posparto y favorece la salud del recién nacido, sin efectos adversos sobre el peso al nacer.

Para obtener beneficios en la salud, se recomienda:

● Población infantil y adolescente: realizar al menos 60 minutos diarios de actividad física, principalmente aeróbica, de intensidad moderada a vigorosa.

● Población adulta: acumular entre 150 y 300 minutos semanales de actividad física aeróbica moderada, o entre 75 y 150 minutos de intensidad vigorosa, o una combinación equivalente de ambas.

La Secretaría de Salud invita a la población a incorporar la actividad física en su vida diaria como una medida clave para prevenir enfermedades y mejorar su calidad de vida. Para recibir orientación personalizada, se recomienda acudir a su Centro de Salud.