Se suma SESA al Día Mundial del Trastorno Bipolar

Querétaro, Querétaro, 30 de marzo del 2026.- La Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro se suma a la conmemoración del Día Mundial del Trastorno Bipolar, que se recuerda el 30 de marzo de cada año. Esta fecha fue elegida en honor al natalicio del pintor Vincent van Gogh, quien fue diagnosticado de manera póstuma con un posible trastorno bipolar.

El propósito de esta efeméride es sensibilizar a la población sobre este padecimiento, fomentar la comprensión de sus síntomas y contribuir a la eliminación del estigma y la discriminación que enfrentan las personas que viven con esta condición.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2021 se estimó que alrededor de 37 millones de personas en el mundo vivían con trastorno bipolar, de las cuales 34 millones eran adultos. Esta afección se presenta principalmente en personas en edad productiva, aunque también puede manifestarse en jóvenes. Si bien su prevalencia es similar entre hombres y mujeres, se ha observado un menor diagnóstico en estas últimas.

El trastorno bipolar es una enfermedad de salud mental que afecta los mecanismos que regulan el estado de ánimo. Se caracteriza generalmente por la alternancia de episodios maníacos (con estados de ánimo elevados) y episodios depresivos (con estados de ánimo bajos), intercalados con periodos de estabilidad. Asimismo, en algunos casos puede manifestarse únicamente con episodios maníacos, sin la presencia de fases depresivas. Estas variaciones también impactan la energía, el nivel de actividad y la capacidad de concentración de la persona.

Durante un episodio maníaco, la persona puede experimentar euforia, hiperactividad, aumento de la energía, irritabilidad o cambios bruscos en el estado de ánimo. En contraste, durante un episodio depresivo puede presentar tristeza persistente, irritabilidad, sensación de vacío, así como pérdida de interés en actividades que antes disfrutaba y dificultad para experimentar placer.

Ante la presencia de estos síntomas, es fundamental acudir a los servicios de salud para recibir una valoración oportuna. La detección temprana y el acceso a tratamiento especializado permiten a las personas controlar la enfermedad, mejorar su calidad de vida y desarrollar sus actividades de manera plena y productiva.

El tratamiento del trastorno bipolar incluye el uso de medicamentos, psicoterapia o la combinación de ambos, y debe mantenerse de manera continua bajo supervisión médica. Su objetivo es estabilizar el estado de ánimo, reducir la intensidad y frecuencia de los episodios.

La Secretaría de Salud hace un llamado a la población a informarse, reconocer los signos de alerta y buscar atención profesional oportuna, a fin de favorecer la detección temprana, el acceso a tratamiento adecuado y una mejor calidad de vida para las personas que viven con esta condición de salud mental.