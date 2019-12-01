Se intensifica jornada de vacunación en diversos puntos de Uruapan

Se intensifica jornada de vacunación en diversos puntos de Uruapan
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 08:53:56
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Uruapan, Michoacán, a 7 de abril de 2026.- La aplicación de las vacunas Triple Viral (SRP) y Doble Viral (SR) se intensificó esta semana de Pascua, en distintos puntos estratégicos de Uruapan, con el objetivo de completar esquemas infantiles y proteger a adultos de hasta 49 años contra el brote epidemiológico de sarampión. 

El despliegue operativo, que busca garantizar la inmunización gratuita ante la emergencia sanitaria nacional, contempla sedes de alta concurrencia como el Portal Carrillo (por fuera de La Nacional), el Parque Nacional Barranca del Cupatitzio, a un costado del Centro de Salud (fuera de la escuela ICEP) y el Parque La Pinera, además de brigadas ambulantes en el Tianguis Artesanal.

El doctor Guillermo López Aguilera, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 05 de Uruapan, informó lo anterior y destacó que los módulos de atención funcionan en un horario de 08:30 a 14:30 horas durante toda la semana. 

El personal de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) a través de la quinta jurisdicción y del Centro de Salud Urbano se encarga de la administración de las dosis, por lo que se exhorta a la ciudadanía a acudir al puesto de vacunación más cercano a su domicilio o se acerque las brigadas.

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