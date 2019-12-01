Salud Casa por Casa suma 27 millones de consultas gratuitas: Leticia Ramírez

Ciudad de México, 06 de octubre 2026.- Durante la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”, que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó que a la fecha el programa Salud Casa por Casa ha ofrecido más de 27 millones de consultas médicas domiciliarias y gratuitas a adultos mayores y personas con discapacidad derechohabientes de las Pensiones para el Bienestar.

“Salud Casa por Casa, el programa de prevención de la salud más grande del mundo, que se realiza en las entidades federativas de México y que expresa en forma clara el Humanismo Mexicano: es un Gobierno que no espera a que la gente llegue, sino que sale a su encuentro y toca la puerta de su hogar para acompañarlos”, puntualizó Leticia Ramírez.

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, explicó que más de 12 millones corresponden a la primera visita de un profesional de la salud, 8.3 millones de personas ya recibieron una segunda visita y casi 6 millones cuentan con una tercera, lo que demuestra que Salud Casa por Casa no es una visita aislada, es acompañamiento, seguimiento y prevención.

Ramírez Amaya comentó que la prevención, también es justicia social, por ello a la fecha se ha tocado la puerta y visitado 10.2 millones, “somos un gobierno del pueblo que está junto a ti, cerca de tu hogar y de tu familia”.

Por su parte, el subsecretario de Bienestar, Jesús Valencia Guzmán, explicó que existen cuatro escenarios en la atención de pacientes: los que están sanos y sólo se hace promoción y prevención de la salud; a quienes se revisa, verifica el medicamento y se da continuidad, porque se saben enfermos, pero están controlados; los que son visitados cada dos meses porque se encuentran en condición de postración; y quienes tienen sospecha de alguna enfermedad crónico-degenerativa o están descontroladas y no se saben enfermas, ellos son enviados a las instituciones de salud para su atención.

En este sentido, dijo que 568 mil 882 pacientes con hipertensión arterial han sido enviados al IMSS para su atención porque son derechohabientes de esa institución; a 117 mil 733 al IMSS Bienestar; a 161 mil 887 al ISSSTE y a 5 mil 682 personas a Pemex; en el caso de las personas con diabetes mellitus han sido enviados al IMSS 147 mil 661; al IMSS Bienestar 37 mil 304; al ISSSTE 40 mil 559; y a PEMEX 567.

Valencia Guzmán añadió que las personas son atendidas en estos hospitales y posteriormente se notifica al programa Salud Casa por Casa, para que la o el profesional de la salud, le dé seguimiento en sus domicilios.