Rinde SESA homenaje a profesionales de la salud fallecidos durante la pandemia de COVID-19

Querétaro, Querétaro, 20 de marzo del 2026.- La titular de la Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro, María Martina Pérez Rendón, encabezó el homenaje a las y los profesionales de la salud que perdieron la vida en el cumplimiento de su labor durante la pandemia de COVID-19, con motivo del Día estatal conmemorado este 19 de marzo en la entidad.

Durante su mensaje, la Secretaria de Salud destacó que se trata de un momento profundamente significativo de memoria, reconocimiento y gratitud. Señaló que se honra a quienes, con vocación, entrega y un profundo sentido del deber, dieron su vida en la noble tarea de cuidar la salud y la vida de los demás.

Recordó que desde el año 2023, esta fecha fue instituida en Querétaro como un compromiso permanente con la memoria y la dignidad del personal de salud fallecido, cuya huella permanece imborrable en la sociedad.

Subrayó que la pandemia por COVID-19 representó uno de los mayores desafíos en la historia reciente, y que, en medio de la incertidumbre, fueron las y los trabajadores del sector salud (médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, personal de laboratorio, camilleros, personal de limpieza y administrativo) quienes permanecieron en la primera línea, sosteniendo al sistema de salud y a la población.

Asimismo, reconoció el trabajo realizado durante la emergencia sanitaria y el que continúa en la actualidad, destacando la implementación de servicios como la Clínica Post-COVID, donde se brinda atención especializada a personas con secuelas de la enfermedad, reflejando el compromiso de no dejar a nadie atrás. La titular de SESA expresó que este homenaje debe inspirar a continuar fortaleciendo un sistema de salud más humano, solidario y resiliente, capaz de enfrentar los retos futuros.

En el evento, el subcoordinador General Médico de Servicios de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ), Francisco José Rivera Pesquera, dio la bienvenida a las y los asistentes. El Director de Servicios Médicos Hospitalarios, Hugo Daniel Cerrillo Cruz, presentó una reseña de la pandemia en el estado, destacando las acciones emprendidas por el personal de salud en los distintos sectores y niveles de atención para atender a la población.

De igual forma, la jefa de la Clínica Post-COVID, Clara Judith Medina Grimaldo, expuso las actividades que se realizan en esta unidad, resaltando la recuperación de pacientes con secuelas de COVID-19. En tanto, la médica rehabilitadora Alba Lucía Moreno Rosales explicó la cartera de servicios que ofrece dicha clínica.

En el homenaje también participaron la diputada Presidenta de la Comisión de Salud de la LXI Legislatura del estado de Querétaro, Alejandrina Verónica Galicia Castañón; la titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS Querétaro, Eloísa Sánchez Vázquez; el presidente del Clúster Médico y de Salud A.C., Ramón Soto Ruelas; del Colegio Médico de Querétaro A.C., Irma Quintanilla González; y la directora del Hospital General de Querétaro del ISSSTE, Sandra Ofelia Hernández Puga., entre otras personalidades.