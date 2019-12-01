Resalta Martí Batres mejoras de La Clínica es Nuestra 2025 en la CMF Milpa Alta del ISSSTE

Ciudad de México, a 23 de marzo de 2026.- El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, celebró las mejoras en infraestructura y equipamiento médico realizadas con un millón 100 mil pesos del programa La Clínica es Nuestra 2025, en la Clínica de Medicina Familiar (CMF) Milpa Alta.

“Aquí les dimos un millón 100 mil pesos en la clínica, un buen recurso, y con ese recurso los compañeros hicieron (…) la colocación de pasamanos en escaleras, techumbre en la entrada principal, techumbre en bodega y farmacia, techumbre en lavaderos, instalación de nodos, adecuaciones eléctricas; eliminación de desnivel en vestidor de rayos X, mantenimiento de sanitarios, instalación de tarjas, acondicionamiento de ventanilla, colocación de mica en áreas de atención”, detalló.

Agregó que el presupuesto también se invirtió en la creación de módulos de somatometría y para toma de electrocardiograma, instalación de techumbres en la entrada y en farmacia. En cuanto equipos médicos, señaló, se adquirieron básculas, negatoscopios, baumanómetros, sillas de ruedas, instrumental para salud, bocinas, módulos de atención, escaleras para farmacia, lectores de códigos, caminadoras, termohigrómetro y sistema de vigilancia mediante cámaras, entre otros.

Además, mencionó que este 2026 la clínica tendrá nuevamente un millón 100 mil pesos de presupuesto, con lo que, de acuerdo con la votación de la asamblea, se contemplan diversos proyectos, como un domo en estacionamiento, división del área de C.E.Y.E., creación de oficina, adecuación y mantenimiento de bodega exterior, mantenimiento general y colocación de materiales antiderrapantes.

“Con eso van a conseguir otras cosas, otros materiales, otras pequeñas obras para seguir mejorando la clínica. Y les vamos a entregar su presupuesto todo el sexenio, cada uno de los años de este sexenio hasta 2030”, subrayó.

Durante la jornada, en la que también se entregaron 85 credenciales de vigencia permanente a personas pensionadas y jubiladas, el director general del ISSSTE comentó que una de las prioridades como parte de la transformación del Instituto es mantener el 100 por ciento de abasto en medicamentos y constató que en la farmacia de la CMF Milpa Alta hay 98.5 por ciento.

Por su parte, el director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, Juan Gerardo López Hernández, recordó que programas como La Clínica es Nuestra, impulsado en el ISSSTE por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, forman parte los cambios que se realizan para poner en el centro de todas las actividades, las necesidades de los pacientes.

“Nos toca atenderlos. Es una instrucción que hemos recibido de parte de la Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheimbaum Pardo. (...) Y eso lo tradujo nuestro director general en una frase muy sencilla: colocar al derechohabiente al centro”, dijo.

Asimismo, la encargada de la CMF Milpa Alta, Érika Lilian Lorenzo Torres, reconoció el esfuerzo realizado por la comunidad y su participación para decidir cuáles son las prioridades de la clínica.

“Las acciones realizadas son resultado de la participación activa de sus integrantes, quienes, desde su experiencia como derechohabientes, identificaron necesidades reales y priorizaron aquellas que impactan directamente en la atención. Asimismo, consideraron las necesidades señaladas por la propia unidad médica, logrando así una visión integral enfocada en el bienestar”, compartió.

En ese sentido, el presidente del Comité de Salud para el Bienestar (COSABI) 2025, Israel Morales Jurado, refrendó el lamado a que este año los responsables de manejar el presupuesto designado escuchen las opiniones de derechohabientes, médicos, así como personal de limpieza y seguridad.