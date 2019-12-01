Resalta ISSSTE importancia de diagnóstico oportuno para la detección temprana del cáncer cervicouterino

Ciudad de México, a 27 de marzo de 2026.- En el marco del Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino (cervicouterino), que se conmemora el 26 de marzo, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezado por el director general Martí Batres Guadarrama, reitera la importancia del diagnóstico oportuno para aumentar las opciones de tratamiento y reducir las complicaciones causadas por el Virus del Papiloma Humano (VPH).

Como parte de las acciones impulsadas en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante 2025 el ISSSTE realizó 151 mil 273 estudios de papanicolaou a 148 mil 806 mujeres.

La ginecobstetra del Centro de Atención Integral de la Mujer, en el Hospital Regional (HR) “Lic. Adolfo López Mateos”, Jaqueline Scarlett Barreto González, detalló que en el Instituto hay 62 clínicas de displasias, espacios de atención médica que detectan y tratan el crecimiento anormal de las células, distribuidas en Hospitales Generales, Regionales y Clínicas de Medicina Familiar, donde se incentiva la realización de la citología cérvico-vaginal o papanicolaou.

“Cualquier paciente que se detecta a primer nivel o segundo nivel que tiene algún dato de sospecha o algún dato de lesión se manda directamente a estas clínicas. Recibimos a este tipo de pacientes, se les realiza una nueva revisión, se confirman los estudios que se tienen que realizar y tomamos decisiones para realizar los tratamientos adecuados”, detalló.

Además, mencionó que en el HRAE se cuenta con un láser CO2, equipo de última tecnología que les permite, a través de un procedimiento rápido, menos doloroso y ambulatorio, retirar lesiones precancerosas, condilomas y posibles afectaciones en cérvix, vulva o vagina.

“Las ventajas del láser es que es rápido, es menos doloroso y es ambulatorio. Entonces muchas veces todas estas pacientes acuden a valoración, nosotros lo podemos detectar y realizar en ese mismo momento su procedimiento. No solamente se hace para lesiones internas en el cérvix, se pueden también atacar desde lesiones muy externas en vulva, en vagina”, dijo.

Al respecto, el encargado de Ginecología en el Hospital General “Tacuba” del ISSSTE, Sergio Fuentes Morales, explicó la relevancia de realizarse pruebas de VPH o lesiones en la zona vaginal, pues la falta de un diagnóstico, aunado a factores como el tabaquismo, un sistema inmune debilitado y muchas parejas sexuales sin protección, puede devenir en un problema médico mayor.

“Por esto es de suma importancia realizar pruebas para detectar oportunamente lesiones en el cérvix que puedan originar un cáncer, como las lesiones de alto o bajo grado a través de papanicolaou y las pruebas de detección del VPH. Y se recomienda que estas pruebas se realicen entre los 25 y los 65 años de edad”, aseguró.

Otra de las medidas preventivas que tiene el ISSSTE, agregó el especialista, es que desde el año pasado hay una fuerte campaña de vacunación gratuita contra el VPH dirigida a niñas de quinto grado de primaria y jóvenes de hasta 16 años, la cual se coloca en tres dosis.

El ISSSTE, comprometido con el plan nacional de salud impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuenta con un equipo multidisciplinario de médicos especialistas, tanto ginecólogos, oncólogos médicos, oncólogos quirúrgicos, patólogos, ginecoobstetras, entre otros, enfocados en el manejo de este tipo de patología.