Reconoce Martí Batres trayectoria de médico del ISSSTE, Rogelio Robledo, nominado a Premio Nacional de Ciencias 2025

Ciudad de México, a 31 de julio de 2025.- El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, reconoció al jefe de la División de Cardiocirugía del Centro Médico Nacional (CMN) “20 de Noviembre”, Rogelio Robledo Nolasco, cuya trayectoria profesional lo llevó a ser nominado al Premio Nacional de Ciencias “José Mario Molina Pasquel y Henríquez” 2025.

“Nos congratula la nominación del doctor Rogelio Robledo Nolasco, cardiólogo del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre @cmn20noviembre del @ISSSTE_mx al Premio Nacional de las Ciencias 2025. El doctor tiene más de 46 publicaciones y trabajos de extensión al tratamiento de arritmias en diversas poblaciones, incluyendo infancias”, destacó en sus redes sociales.

Rogelio Robledo, detalló, que fue seleccionado a esta condecoración por su trayectoria profesional de 35 años, durante los cuales ha publicado más de 46 artículos en revistas especializadas, impartido alrededor de 200 ponencias en todo el mundo y es autor de más de 140 trabajos de investigación a nivel nacional e internacional.

“Es un verdadero orgullo que se me haya tomado en cuenta para competir por este premio. Agradezco infinitamente al CMN, que me haya dado —y lo siga haciendo— todo el apoyo para desarrollar mi campo clínico. En este momento somos el mejor centro de Electrofisiología de México y estamos a la par, en tecnología y expertise que los centros europeos o de Norteamérica. Agradezco a mi familia su apoyo y sé que no lo hubiera logrado sin este”, expresó.

Robledo Nolasco obtuvo su título como médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). De 1987 a 1990 cursó la especialidad de Medicina Interna en el Hospital Regional “Gral. Ignacio Zaragoza” del ISSSTE. Y más tarde realizó las especialidades de Cardiología y Electrofisiología en el Instituto Nacional de Cardiología “Dr. Ignacio Chávez”.

Además, fue reconocido por el Consejo Mexicano de Cardiología, por su experiencia y trayectoria en la realización de coronariografías y angioplastias coronarias en el CMN “20 de Noviembre”.

Fundó en 1995 el servicio de Electrofisiología Cardíaca y, en 2002, el curso de Alta Especialidad de Electrofisiología Cardíaca, en el CMN “20 de Noviembre”, donde fue jefe del servicio de Hemodinamia, de 2007 a 2024.

Por otra parte, presidió la Asociación Nacional de Cardiólogos al Servicio de los Trabajadores del Estado (ANCISSSTE), 2013 a 2015, así como titular del grupo de Electrofisiología de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México (ANCAM), de 2022 a 2024.

El médico Robledo Nolasco llevó a cabo los primeros implantes de desfibrilador automático en el ISSSTE, en 1997, para prevenir muertes súbitas por arritmias, así como las primeras tratamiento de arritmias mediante mapeo tridimensional, y es pionero en la realización de la terapia de resincronización cardiaca, la cual mejora la función del corazón en personas con insuficiencia cardíaca.

El Premio Nacional de Ciencias “José Mario Molina Pasquel y Henríquez” lo otorga la Secretaría de Educación Pública (SEP) a aquellas personas que han contribuido al progreso de la ciencia, de la tecnología y de la innovación en el país. Los resultados se darán a conocer, mediante Acuerdo Presidencial en el Diario Oficial de la Federación (DOF).